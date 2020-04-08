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Факты / Lifestyle

Открытки с Днем ангела Ларисы

День ангела Ларисы по церковному календарю празднуется только один раз в год — 8 апреля.

Имя Лариса с древнегреческого переводится как сладкая, приятная.

Покровительницей этого имени является мученица Лариса Готфская, которая была родом из Крыма и погибла за свою веру.

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Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Ларисы, чтобы вы не забыли поздравить обладательниц этого имени.

День ангела Ларисы: поздравления в открытках

День ангела Ларисы: поздравления в открытках

День ангела Ларисы: поздравления в открытках

День ангела Ларисы: поздравления в открытках

День ангела Ларисы: поздравления в открытках

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.

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