Песах — один из древнейших праздников в календаре иудеев и связан с осознанием евреев, как народа. В этом году его отмечают с 8 по 16 апреля.

История

Об истоках праздника можно прочесть в Библии. Этот день связан с уходом еврейского народа из Египта и пророком Моисеем. Он попал в семью царя еще мальчиком — так ему удалось избежать участи еврейских младенцев, которых сразу после рождения убивали.

Когда Моисей вырос он потребовал у царя, чтобы он сбросил с еврейского народа оковы рабства, а когда тот отказался бог наслал на Египет десять казней. Среди кар небесных — вода в Ниле превратилась в кровь, нападение жаб, вшей, падеж скота, появление незаживающих язв у египтян, гибель урожая от града и нападения саранчи, трехдневный мрак.

После каждой из девяти перечисленных бед Моисей снова приходил к фараону, но тот отвечал отказом. Тогда бог разгневался и наслал на Египет десятую самую страшную беду — гибель всех первенцев. Чтобы страшная участь миновала еврейский народ бог велел пометить жилища еврейского народа кровью ягненка.

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Традиции

Песах празднуют в кругу семьи, вечером все собираются за столом, чтобы отведать традиционный ужин — седер. Среди обязательных блюд — маца (пресные хлебцы, их едят несколько раз на протяжении трапезы), горькая зелень (марор — символизирует горечь египетского рабства), харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников).

Также в этот вечер подают традиционные для Шабата блюда: тушеный батат, салаты, печеную рыбу, курицу в медовом соусе и др. За ужином принято выпивать четыре бокала вина. Это число символично, так как равно количеству обещаний данных богом еврейскому народу:

— Выведу, спасу, избавлю и возьму.

Пятый бокал наливают, но не выпивают — его именуют бокалом Элияу (пророка).

Традиции плотно связаны с запретами, в первую очередь они касаются еды. В этот день нельзя употреблять продукты, приготовленные путем брожения: хлеб, пиво и любое спиртное на основе солода.

В первый и последний день праздника запрещено работать. Вся же праздничная неделя является частично рабочей.

В этот день после захода солнца иудеи собираются за праздничным столом на Седер — так у них называется пасхальная трапеза. Рецепты традиционных блюд на Песах, которые готовят в Израиле, ранее публиковали Факты ICTV.