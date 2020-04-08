PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 8 апреля (КАРТА)

Погода в Украине будет солнечной и теплой.

На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает теплая погода, а ночью температура снизится до 3°, днем поднимется до 18°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до 3°, днем до 19°.

В северных областях температура ночью снизится до 2°, днем поднимется до + 18°. В центре без осадков, температура ночью до 2°, днем до + 19°.

Читайте: Вербное воскресенье — традиции и запреты

8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.

Погода в Украине на сегодня, 8 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка