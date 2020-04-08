Погода в Украине на сегодня, 8 апреля 2020

Погода в Украине будет солнечной и теплой.

На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает теплая погода, а ночью температура снизится до 3°, днем поднимется до 18°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до 3°, днем до 19°.

В северных областях температура ночью снизится до 2°, днем поднимется до + 18°. В центре без осадков, температура ночью до 2°, днем до + 19°.

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8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.