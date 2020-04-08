8 апреля именины празднует Алла. Имя означает мастерица на все руки.

В детстве Алла обаятельная девочка, которая любит находиться в центре внимания. Иногда она раздражительна и груба, однако всегда готова помочь близким в трудной ситуации.

Алла очень энергична и не теряет зря времени. Она строит только реальные планы и добивается их осуществления.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Аллы в СМС.

***

Алла, с Днем ангела, милая,

Будь ты такой же красивой,

Самой счастливой будь,

И о плохом позабудь.

Радости много желаю,

В праздник тебя поздравляю.

Ты заслужила удачу,

Будь же ты только богаче!

***

С днем ангела, Аллочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

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***

Аллочка прекрасная,

Словно солнце, ясная,

Именины наступили,

Много счастья подарили!

Пусть Господь благословит,

И от бед тебя хранит,

Ты всегда веселой будь,

Обо всем плохом забудь!

***

Алла — значит, воскресение.

Твое имя — благодать!

Принимай же поздравления,

Столько хочется желать!

В именины пусть исполнятся

Все желания твои!

Все хорошее запомнится.

Счастья, радости, любви!

***

Умеющая все,

Прекрасная богиня —

Так, Аллочка, твое

Свидетельствует имя.

И это все не лесть,

Не болтовня пустая.

Спасибо, что ты есть.

С Днем ангела, родная!

Недавно Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020 года.