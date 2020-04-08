Розовая Луна 2020: фото редкого явления

В ночь на 8 апреля в разных уголках мира жители могли наблюдать уникальное явление — Суперлуние или Розовую Луну.
В Киеве ее было видно в 05.37 утра. В это время спутник Земли максимально приблизился к планете.
В частности, Луна находилась на расстоянии 356,9 тыс. км от Земли. Благодаря этому возник оптический эффект, из-за которого казалось, что спутник значительно больше, чем его привыкли видеть обычно.
Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020
-
Розовая Луна 2020: в сети появились фото редкого явления / 4 фотографии
К слову, название Розовая Луна появилась из-за того, что у спутника был оттенок этого цвета. Это происходит, потому что метеоритную пыль и другой мелкий космический мусор лучше видно, когда Луна приближается к Земле.
В следующий раз подобное явление можно будет увидеть в апреле 2021 года.
Напомним, ранее Факты ICTV также писали, какой сегодня, 8 апреля, лунный день, что можно делать и чего лучше избегать.Теги: Луна, СупермісяцьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-