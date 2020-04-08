Розовая Луна 2020: фото редкого явления

В ночь на 8 апреля в разных уголках мира жители могли наблюдать уникальное явление — Суперлуние или Розовую Луну.

В Киеве ее было видно в 05.37 утра. В это время спутник Земли максимально приблизился к планете.

В частности, Луна находилась на расстоянии 356,9 тыс. км от Земли. Благодаря этому возник оптический эффект, из-за которого казалось, что спутник значительно больше, чем его привыкли видеть обычно.

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