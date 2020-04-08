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Факты / Lifestyle

Розовая Луна 2020: в сети появились фото редкого явления

В ночь на 8 апреля в разных уголках мира жители могли наблюдать уникальное явление — Суперлуние или Розовую Луну.

В Киеве ее было видно в 05.37 утра. В это время спутник Земли максимально приблизился к планете.

В частности, Луна находилась на расстоянии 356,9 тыс. км от Земли. Благодаря этому возник оптический эффект, из-за которого казалось, что спутник значительно больше, чем его привыкли видеть обычно.

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  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
  • Розовая Луна 2020: фото редкого явления
Розовая Луна 2020: в сети появились фото редкого явления / 4 фотографии

К слову, название Розовая Луна появилась из-за того, что у спутника был оттенок этого цвета. Это происходит, потому что метеоритную пыль и другой мелкий космический мусор лучше видно, когда Луна приближается к Земле.

В следующий раз подобное явление можно будет увидеть в апреле 2021 года.

Напомним, ранее Факты ICTV также писали, какой сегодня, 8 апреля, лунный день, что можно делать и чего лучше избегать.

Фото: Marlon Hernández, mrnickharvey

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