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Факты / Lifestyle

Что готовят на Песах в Израиле: традиционные блюда

Еврейская Пасха наступает 14 числа месяца нисана, в 2020 году – 8 апреля.

В этот день после заката солнца иудеи собираются за праздничным столом на Седер – так у них называется пасхальная трапеза. Как правило, в Израиле она длится сутки.

На Песах печется маца. Это пресный хлеб, приготовленный без дрожжей (запрещены все продукты на дрожжах).

Каждый взрослый во время трапезы должен съесть три куска мацы и выпить четыре бокала вина. Детям можно виноградный сок.

Еще один запрет касается употребления квасного. Его не должно быть ни на столе, ни в доме на протяжении всей праздничной недели.

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Маца

Для ее приготовления нужны только вода, мука и щепотка соли. Печется она в духовке при температуре 180-200 градусов. Хлебцы должны быть тонкими и хрустящими.

Мацу едят перед любой другой пищей. Для главы семьи в первый день Песаха мацу перекладывают тремя бумажными салфетками.

Всю праздничную неделю она заменяет хлеб. Из мацы также готовят множество блюд – как основных, так и сладких.

Кроме мацы, на столе должны быть еще семь базовых блюд:

  1. бейца – это сваренные вкрутую или запеченные в духовке яйца;
  2. зероа – кость ягненка;
  3. марор (хрен, базилик, листья салата, другая зелень с горьким привкусом);
  4. хазерет (корень хрена, натертый на мелкую терку);
  5. карпас (негорькая зелень – петрушка, сельдерей, капуста):
  6. харосет (смесь орехов, корицы, яблок с вином или виноградным соком);
  7. вода с разведенной ложкой соли – чтобы обмакивать зелень.

песах страви

Каждое блюдо очень символично.

Маца – символ бегства из египетского рабства и борьбы за свободу. В спешке покидая Египет, иудеи не могли ждать, пока взойдет дрожжевое тесто, и выпекали пресные лепешки в походных условиях – у себя на спинах.

Горькая зелень напоминает о горечи рабства, а негорькая символизирует рост и все новое.

Харосет имеет оттенок кирпичей, из которых евреи в рабстве строили города для египтян.

Соленая вода – это слезы, пролитые народом в неволе, яйца – символ зарождения нового, а зероа – напоминание о жертвоприношении в ночь казней египетских.

Больше об истории и традициях Песаха ранее писали Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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