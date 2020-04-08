Что готовят на Песах в Израиле: традиционные блюда

Еврейская Пасха наступает 14 числа месяца нисана, в 2020 году – 8 апреля.
В этот день после заката солнца иудеи собираются за праздничным столом на Седер – так у них называется пасхальная трапеза. Как правило, в Израиле она длится сутки.
На Песах печется маца. Это пресный хлеб, приготовленный без дрожжей (запрещены все продукты на дрожжах).
Каждый взрослый во время трапезы должен съесть три куска мацы и выпить четыре бокала вина. Детям можно виноградный сок.
Еще один запрет касается употребления квасного. Его не должно быть ни на столе, ни в доме на протяжении всей праздничной недели.
Читайте: Когда католики празднуют Пасху – дата
Маца
Для ее приготовления нужны только вода, мука и щепотка соли. Печется она в духовке при температуре 180-200 градусов. Хлебцы должны быть тонкими и хрустящими.
Мацу едят перед любой другой пищей. Для главы семьи в первый день Песаха мацу перекладывают тремя бумажными салфетками.
Всю праздничную неделю она заменяет хлеб. Из мацы также готовят множество блюд – как основных, так и сладких.
Кроме мацы, на столе должны быть еще семь базовых блюд:
- бейца – это сваренные вкрутую или запеченные в духовке яйца;
- зероа – кость ягненка;
- марор (хрен, базилик, листья салата, другая зелень с горьким привкусом);
- хазерет (корень хрена, натертый на мелкую терку);
- карпас (негорькая зелень – петрушка, сельдерей, капуста):
- харосет (смесь орехов, корицы, яблок с вином или виноградным соком);
- вода с разведенной ложкой соли – чтобы обмакивать зелень.
Каждое блюдо очень символично.
Маца – символ бегства из египетского рабства и борьбы за свободу. В спешке покидая Египет, иудеи не могли ждать, пока взойдет дрожжевое тесто, и выпекали пресные лепешки в походных условиях – у себя на спинах.
Горькая зелень напоминает о горечи рабства, а негорькая символизирует рост и все новое.
Харосет имеет оттенок кирпичей, из которых евреи в рабстве строили города для египтян.
Соленая вода – это слезы, пролитые народом в неволе, яйца – символ зарождения нового, а зероа – напоминание о жертвоприношении в ночь казней египетских.
Больше об истории и традициях Песаха ранее писали Факты ICTV.