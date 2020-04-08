День ангела Аллы: поздравления в открытках

День ангела Аллы празднуют 8 апреля.
Имя Алла имеет много значений, но наиболее вероятным является созданная Богом.
На древнееврейском Алы (Ала) — имя женщины, которую Бог создал из воздуха и огня для Адама. Первый мужчина захотел себе женщину “из плоти и крови”, поэтому после Алы Бог создал Еву.
Покровительницей этого имени является мученица Алла Готфская.
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Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Аллы.
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