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Факты / Lifestyle

Праздничные открытки с Днем ангела Аллы

День ангела Аллы празднуют 8 апреля.

Имя Алла имеет много значений, но наиболее вероятным является созданная Богом.

На древнееврейском Алы (Ала) — имя женщины, которую Бог создал из воздуха и огня для Адама. Первый мужчина захотел себе женщину “из плоти и крови”, поэтому после Алы Бог создал Еву.

Покровительницей этого имени является мученица Алла Готфская.

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Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Аллы.

 

День ангела Аллы: поздравления в открытках

День ангела Аллы: поздравления в открытках

День ангела Аллы: поздравления в открытках

День ангела Аллы: поздравления в открытках

День ангела Аллы: поздравления в открытках

Ранее Факты ICTV рассказывали, когда Cтрасна пятницу в 2020 году.

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