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Факты / Lifestyle

Творожная пасха в духовке — простой рецепт

Пасху 2020 украинцы будут праздновать дома из-за карантина. Большинство хозяек уже устали от приготовления пищи, поэтому предлагаем простой рецепт вкусной творожной пасхи.

Что нужно для приготовления творожной пасхи в духовке:

  • Свежий творог — 500 г
  • Яйца — 4 штуки
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Манка — 1 ст. ложка
  • Ванильный сахар — по вкусу
  • Цедра лимона — по вкусу
  • Изюм — 100 г

Общее время приготовления творожной пасхи в духовке — 2-3 часа.

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Сирна паска в духовці

Фото: Kseniia Glazkova/ Dreamstime

Процесс приготовления творожной пасхи в духовке:

  1. Перетираем через сито 500 г творога (или перебиваем в блендере).
  2. Добавляем столовую ложку манки, 100 г размягченного сливочного масла, хорошо перемешиваем до однородной массы.
  3. Кладем в массу 100 г изюма и еще раз вымешиваем.
  4. У 4 яиц отделяем желтки от белков. Желтки необходимо взбить с сахаром, пока масса не станет пышной и белой.
  5. Желтки добавляем к творогу и хорошо вымешиваем.
  6. Отдельно взбиваем белки 4 яиц до густой пены и добавляем к творогу. Все еще раз хорошо перемешиваем.
  7. Формы для выпекания смазываем кусочком сливочного масла и обсыпаем манкой, чтобы творожная пасха не прилипла к форме. Вместо манки можно взять панировочные сухари.
  8. Ставим формы в духовку, разогретую до 150-170°С. Выпекать 1-1,5 часа (в зависимости от духовки и размера пасок).

Как определить, что пасхи готовы — серединка должна схватиться, а верх подрумяниться.

Предлагаем также испечь пасхальный кулич по простому рецепту, на приготовление которого понадобится около трех часов.

Фото: Dreamstime

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