Творожная пасха в духовке — простой рецепт

Пасху 2020 украинцы будут праздновать дома из-за карантина. Большинство хозяек уже устали от приготовления пищи, поэтому предлагаем простой рецепт вкусной творожной пасхи.

Что нужно для приготовления творожной пасхи в духовке:

Свежий творог — 500 г

Яйца — 4 штуки

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 100 г

Манка — 1 ст. ложка

Ванильный сахар — по вкусу

Цедра лимона — по вкусу

Изюм — 100 г

Общее время приготовления творожной пасхи в духовке — 2-3 часа.

Читайте: Вкусная паска в мультиварке – лучшие рецепты

Процесс приготовления творожной пасхи в духовке:

Перетираем через сито 500 г творога (или перебиваем в блендере). Добавляем столовую ложку манки, 100 г размягченного сливочного масла, хорошо перемешиваем до однородной массы. Кладем в массу 100 г изюма и еще раз вымешиваем. У 4 яиц отделяем желтки от белков. Желтки необходимо взбить с сахаром, пока масса не станет пышной и белой. Желтки добавляем к творогу и хорошо вымешиваем. Отдельно взбиваем белки 4 яиц до густой пены и добавляем к творогу. Все еще раз хорошо перемешиваем. Формы для выпекания смазываем кусочком сливочного масла и обсыпаем манкой, чтобы творожная пасха не прилипла к форме. Вместо манки можно взять панировочные сухари. Ставим формы в духовку, разогретую до 150-170°С. Выпекать 1-1,5 часа (в зависимости от духовки и размера пасок).

Как определить, что пасхи готовы — серединка должна схватиться, а верх подрумяниться.

Предлагаем также испечь пасхальный кулич по простому рецепту, на приготовление которого понадобится около трех часов.