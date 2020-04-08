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Факты / Lifestyle

Держите котов дома: ветеринары дали рекомендации из-за коронавируса

Ученые-ветеринары рекомендуют владельцам кошек держать своих домашних животных в помещении, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В то же время Британская ветеринарная ассоциация заявила, что “владельцы не должны беспокоиться” о риске заражения от своих домашних животных.

— Нет ни одного случая заражения коронавирусом человека от домашней собаки или кота, — сказал доктор Ангел Альмендрос из городского университета в Гонконге.

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Котам лучше оставаться дома, потому что они могут инфицироваться от других кошек, объяснили ученые.

Напомним, Кабинет министров снял ранее введенный запрет на работу ветеринарных клиник во время карантина.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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