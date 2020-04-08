8 апреля украинцы отмечают день Гавриила и Василия. Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу. Его очень уважают в христианстве, исламе, иудаизме. Народ дал ему имя Благовест, узнав о том, что именно Архангел Гавриил возвестил о рождении Иисуса Марией.
Как это ни парадоксально, но у древних славян прочно утвердилось мнение о том, что все, что родилось в этот день, будет уродливым.
Говорили:
— Что родилось в день Гавриила — ужасное и некрасивое.
Поэтому, 8 апреля пытались даже не прясть, иначе выходили нехорошие вещи, которые никто не хотел носить и покупать. Считали даже, что человек, родившийся в этот день, будет иметь физические недостатки. Кстати, аналогичное поверье существовало на Рождество.
Над такими людьми часто насмехались и говорили, что из них ничего путного не получится.
8 апреля именины отмечают: Алла, Василий, Анна, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.
Народные приметы и традиции на 8 апреля
- Если позеленела черемша, то пришло время сажать ранний картофель.
- Зацвела верба — пора выставлять пчел на пасеке.
- Какая погода на Гавриила, такая будет и на Сергея-курятника (8 октября).
- Заморозки — до холодной и затяжной весны.
- Сны с 7 на 8 апреля могут осуществиться в течение недели.
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Что нельзя делать 8 апреля
- Нельзя ссориться и ругаться;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя желать кому-то зла;
- Нельзя злоупотреблять вредными привычками;
- Нельзя употреблять спиртное.
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