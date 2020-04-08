8 апреля украинцы отмечают день Гавриила и Василия. Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу. Его очень уважают в христианстве, исламе, иудаизме. Народ дал ему имя Благовест, узнав о том, что именно Архангел Гавриил возвестил о рождении Иисуса Марией.

Как это ни парадоксально, но у древних славян прочно утвердилось мнение о том, что все, что родилось в этот день, будет уродливым.

Говорили:

— Что родилось в день Гавриила — ужасное и некрасивое.

Поэтому, 8 апреля пытались даже не прясть, иначе выходили нехорошие вещи, которые никто не хотел носить и покупать. Считали даже, что человек, родившийся в этот день, будет иметь физические недостатки. Кстати, аналогичное поверье существовало на Рождество.

Над такими людьми часто насмехались и говорили, что из них ничего путного не получится.

8 апреля именины отмечают: Алла, Василий, Анна, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.

Народные приметы и традиции на 8 апреля

Если позеленела черемша, то пришло время сажать ранний картофель.

Зацвела верба — пора выставлять пчел на пасеке.

Какая погода на Гавриила, такая будет и на Сергея-курятника (8 октября).

Заморозки — до холодной и затяжной весны.

Сны с 7 на 8 апреля могут осуществиться в течение недели.

Читайте:Благовещение 2020: приметы и заговоры в праздник

Что нельзя делать 8 апреля

Нельзя ссориться и ругаться;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя желать кому-то зла;

Нельзя злоупотреблять вредными привычками;

Нельзя употреблять спиртное.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.