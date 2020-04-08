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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 8 апреля, лунный день

В среду, 8 апреля, Луна находится в знаке Весы. Это 15 лунный день.

Благоприятное время для кардинальных изменений. Для делового сотрудничества это будет хороший период.

В период полной Луны наблюдается максимальная рождаемость детей. В общении может появляться чрезмерная импульсивность.

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15 лунный день удача ждет людей, которые занимаются умственной деятельностью. Астрологи рекомендуют заняться делами, которые вы откладывали раньше.

Что делать в 15 лунный день: заниматься не срочными делами.

Что категорически нельзя делать 8 апреля: злоупотреблять алкоголем.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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