Спасибо за борьбу против Covid-19 — что означает Google дудл 9 апреля

На этой неделе Google начал серию дудлов, чтобы поблагодарить многих людей, которые ежедневно борются против Covid-19 — от врачей и медсестер, которые ухаживают за людьми на передовой, до преподавателей и работников службы питания, обеспечивающих доступ к товарам и услугам.

Что означает Google дудл 9 апреля

Google 9 апреля поблагодарил всех уборщиков и дворников. На тематическом рисунке от поисковика сердце попадает в стилизованную фигурку дворника, одетого в защитную маску.

После нажатия на дудл он ведет на страницу поиска: Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью.

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В течение следующих дней дудлы будут посвящены работникам других профессий, которые работают над тем, чтобы спасти жизни людей и сохранить их здоровье.

Напомним, 20 марта Google посвятил дудл венгерскому врачу-акушеру, профессору Игнацу Земмельвейсу, которого считают одним из основоположников асептики.