В четверг, 9 апреля, синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.
В западных областях – от +20 до +22.
На севере страны +16 +20, в центральных регионах +16 +18.
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На юге +17 +19, на востоке +14 +16.
В Киеве сегодня без осадков, в течение дня – от 17 до 19 градусов тепла.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.
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