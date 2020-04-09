В четверг, 9 апреля, синоптики прогнозируют сухую погоду на всей территории Украины.

В западных областях – от +20 до +22.

На севере страны +16 +20, в центральных регионах +16 +18.

Читайте: Вербное воскресенье — традиции и запреты

На юге +17 +19, на востоке +14 +16.

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня – от 17 до 19 градусов тепла.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.