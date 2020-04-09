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Факты / Lifestyle

Похолодание до +13: прогноз погоды в Украине на выходные (КАРТА)

В субботу, 11 апреля, в Украине прогнозируют сухую погоду, будет облачно с прояснениями.

Почти на всей территории дневная температура воздуха составит от +11 до +13.

Лишь на юге на два градуса теплее, на Закарпатье +16.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​11-13 градусов тепла.

Читайте: Вербное воскресенье — традиции и запреты

Погода 11 квітня

В воскресенье, 12 апреля, на католическую Пасху (у православных — это Вербное воскресенье) солнечно и сухо, ночью заморозки, а днем ​​теплее всего будет в западных регионах — до +16.

В южных регионах до +15, в центре и на севере +13, на востоке максимум +10.

В столице сухо, ночью 0 + 2, днем ​​+11 +13.

Погода 12 квітня

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

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