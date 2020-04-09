В субботу, 11 апреля, в Украине прогнозируют сухую погоду, будет облачно с прояснениями.
Почти на всей территории дневная температура воздуха составит от +11 до +13.
Лишь на юге на два градуса теплее, на Закарпатье +16.
В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем 11-13 градусов тепла.
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В воскресенье, 12 апреля, на католическую Пасху (у православных — это Вербное воскресенье) солнечно и сухо, ночью заморозки, а днем теплее всего будет в западных регионах — до +16.
В южных регионах до +15, в центре и на севере +13, на востоке максимум +10.
В столице сухо, ночью 0 + 2, днем +11 +13.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.