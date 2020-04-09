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Факты / Lifestyle

Творожная пасха без яиц — пошаговый рецепт

Творожная пасха без яиц — одно из самых популярных блюд на пасхальном столе. Хотя ее приготовление занимает немало времени, но результат того стоит.

Что нужно для приготовления творожной пасхи без яиц:

  • творог — 500 г
  • сахар — 0,5 ст.
  • сахар ванильный — 2 ч. л.
  • сметана — 0,5 ст.
  • сливочное масло — 100 г
  • изюм без косточек — 0,5 ст.
  • орехи грецкие (фундук) — 0,5 ст.
  • цукаты — 0,5 ст.

Общее время приготовления творожной пасхи без яиц — 12-13 часов (из них 1-1,5 часа — подготовка пасхи).

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Процесс приготовления творожной пасхи без яиц:

  1. Заранее достаем из холодильника 100 грамм сливочного масла. Оно должно стать мягким.
  2. Рубим половину стакана орехов не очень мелко.
  3. Половину стакана изюма заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут. После откидываем на дуршлаг и промакиваем сухим полотенцем.
  4. Перетираем через мелкое сито 500 грамм творога до однородной массы.
  5. В отдельной миске смешиваем половину стакана сметаны и столько же сахара. Как только сахар почти растворится в сметане, добавьте 2 чайные ложки ванильного сахара и перемешайте все до его полного растворения.
  6. Смешиваем творог и сметану с сахаром, добавляем 100 грамм сливочного масла и все хорошо вымешиваем.
  7. Добавляем к творогу половину стакана цукатов (если они крупные, разрежьте их пополам), изюм и орехи. Всю массу нужно хорошо перемешать.
  8. В специальной форме выкладываем чистую марлю (для того, чтобы потом было легко достать готовую творожную пасху без яиц).
  9. Наполняем форму творожной массой, аккуратно накрываем крышкой и ставим груз. В то время как творожная пасха будет настаиваться, не забываем сливать сыворотку. Форма с пасхой должна стоять в холодильнике.

Время приготовления творожной пасхи — 10-12 часов. Перед подачей на стол снять марлю, украсить кондитерской посыпкой или цукатами.

Для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, Факты ICTV подготовили легкий рецепт пасхального кулича.

Фото: Dreamstime

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