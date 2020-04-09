Теперь с 5G: Samsung выпустил обновленные версии Galaxy A71 и A51

Компания Samsung представила в США новые смартфоны Galaxy A71 5G и A51 5G.
Модели A71 и A51 получили новые возможности для работы в сетях связи нового поколения.
Смартфоны будут представлены в трех цветах: черный, серебряный и синий — у A71 и черный, белый и розовый — у A51. Для снятия блокировки в моделях используется экранный датчик отпечатка пальца.
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Технические характеристики моделей Samsung Galaxy A51 5G | A71 5G:
- Дисплей: Super AMOLED, 6,5 | Super AMOLED, 6,7
- Процессор: Samsung Exynos 980 (2 х 2,2 ГГц + 6 x 1,8 ГГц)
- Оперативная память: 6/8 ГБ
- Встроенная память: 128 ГБ
- Аккумулятор 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 15 | 25 Вт
- Основная камера: 48 | 64 Мп (основной объектив) + 12 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макрообъектив) + 5 Мп (датчик глубины)
- Фронтальная камера: 32 Мп
Цены на обновленные версии смартфонов пока не оглашаются: эксперты прогнозируют стоимость Galaxy A51 — $400 и Galaxy A71 — $500.
Когда смартфоны появятся на украинском рынке, пока не известно.
— На данный момент информации о старта продаж моделей Galaxy A51 5G и А71 5G в Украине не поступало. Обычно новость появляется только после анонса продажи моделей в стране, — сообщили в официальном представительстве Samsung в Украине.
Напомним, продажи в Украине обычных моделей смартфонов Samsung Galaxy A51 и A71 начался еще в январе 2020 года. Факты ICTV рассказывали о характеристиках и ценах на этот ряд моделей.
Источник: 4pda