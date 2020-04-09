9 апреля – День святой Матроны, которую считают покровительницей хозяек. Поэтому женщины в молитвах просили святую помочь в работе.

В народе его называли днем Матроны-наставницы, потому что часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст, то есть снег превращался в лед, который таял днем.

Кстати, в 2020 году на 9 апреля приходится Великий четверг перед католической Пасхой у западных христиан.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

А в иудеев – Песах, то есть еврейская Пасха, означающая освобождение из египетского рабства около 3,3 тыс. лет назад.

Именины сегодня отмечают Феодосий, Иван, Мануил, Матрона и Мария.

Приметы на 9 апреля:

Чайки кричат ​​вечером — на следующий день будет ясно.

Иней и туман утром — к урожайному году.

Что нельзя делать 9 апреля:

Много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Запрещены ссоры в семье.

Лучше не начинать новые дела и не планировать поездки – это приведет к неудачам.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.