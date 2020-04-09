В четверг, 9 апреля, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 16 лунный день.
В этот день благоприятно будут на вас сказываться все дела, требующие особой концентрации внимания. Это время для принятия ответственных и важных решений.
В 16 лунный день можно смело браться за любые начинания и важные вопросы.
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Неудачный период для кредитования. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку.
Что можно делать 9 апреля: доверять интуиции.
Что категорически нельзя делать в 16 лунный день: выяснять отношения с коллегами.
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