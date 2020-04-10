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Факты / Lifestyle

День брата и сестры: теплые поздравления в СМС

День брата и сестры в мире отмечают 10 апреля.

Этот праздник имеет американское происхождение, его оригинальное название — National Siblings Day.

День брата и сестры - поздравления в СМС

В День брата и сестры традиционно чествуют семейные ценности и проводят день в кругу родных людей.

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Факты ICTV подготовили теплые СМС-поздравления с Днем брата и сестры, чтобы вы не забыли поздравить своих близких людей.

***

С праздником чудеснейшим, семейным,
Прославляющим значенье кровных уз.
Больше радостных событий и мгновений,
Крепким, дружеским пусть будет ваш союз.

Пусть не будут вам страшны печали,
Только счастье и любовь чтоб знать вам.
Чтобы вовремя друг друга поддержали.
С праздником вас. С днем сестер и братьев!

***

Поздравляю с прекрасным праздником Днем братьев и сестер. Хочу пожелать счастья и любви, теплых семейных отношений, толерантности и взаимопонимания. Берегите друг друга!

***

Как хорошо, что у меня есть ты —
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

***

Любимый брат, поздравляю тебя с нашим днем. Ты самый дорогой мне человечек и, несмотря на все ссоры между нами, ты останешься самым близким мне другом. Будь счастлив, пусть богатырским будет твое здоровье и пусть все задуманное сбывается. Ты для меня навсегда останешься маленьким мальчиком, с которым мы играли и учили уроки. С праздником!

***

Мне в этой жизни повезло,
Что у меня сестра такая!
Ты даришь радость и тепло,
Улыбкой душу согревая!

Желаю я большого счастья,
Чтоб обошли тебя ненастья,
Чтобы цвела, как в мае роза
Не знала, что такое слезы.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в апреле 2020 года.

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