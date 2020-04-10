Поминальные дни в апреле 2020 года перенесены на 6 июня – Троицкую родительскую поминальную субботу. Так решил Синод Православной церкви Украины на заседании 9 апреля.

— Посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года, — говорится в решении.

По церковному календарю, Радоница в 2020 приходится на 28 апреля, но из-за карантина откладывается более чем на месяц.

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Не будет в 2020 и традиционных совместных освящений куличей в храмах на Пасху. В селах и поселках городского типа это будут делать на улице рядом с домом или во дворе с соблюдением дистанции.

Смотрите полный календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.