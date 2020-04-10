Приближается большой праздник Пасхи, когда каждая хозяйка начинает искать рецепты пасхи — главного украшения праздничного стола. Существует множество вариаций, однако наиболее проверенным является рецепт пасхи на молоке.

Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта: пасха на 1 литр молока и пасха на 0,5 литра молока.

Рецепт пасхи на 1 литр молока

Вам понадобится:

Мука — 2 килограмма

Молоко — 1 литр

Яйца — 30 штук

Сливочное масло — 700 грамм

Свежие дрожжи — 100 грамм

Сахар — 1 килограмм

Соль — 1 чайная ложка

Изюм — 1 стакан

Молотая корица — 1 чайная ложка

Молотый кардамон — пол чайной ложки

Ванильный сахар — 10 грамм

Тертый мускатный орех — 1 щепотка

Общее время приготовления пасхи на 1 литр молока — примерно 6 часов.

Процесс приготовления пасхи:

Ставим 1 литр молока на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем. Растираем 100 грамм дрожжей с сахаром (1 столовая ложка), после того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто. Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа. Отделяем белки от желтков 30 яиц. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером. Добавляем 700 грамм сливочного масла и растираем до однородной массы. Солим, добавляем изюм (1 стакан), кардамон (половину чайной ложки), корицу (1 чайную ложку), ванильный сахар (10 грамм). Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару. Просеиваем муку и добавляем ее в тесто. Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло. Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом. Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210 градусов). После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.

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Пасха на 0,5 литра молока

Что понадобится:

Мука — 1 килограмм

Молоко — 500 миллилитров

Прессованные дрожжи — 60 грамм

Яйца — 6 штук

Сливочное масло — 180 грамм

Сахар — 250 грамм

Изюм — 250 грамм

Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Общее время приготовления пасхи на пол-литра молока — 4 часа.

Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки. Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут. Отделяем белки от желтков 6 яиц. Белки солим и взбиваем в крутую пену. Желтки растираем с 1 чайной ложкой ванильного сахара. Добавляем в тесто желтки и 180 грамм мягкого сливочного масла. Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки. Просеиваем муку. Добавляем в тесто 2 стакана муки. Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место. Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут. Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100 градусов. После добавляем температуру в духовке до 180 градусов и ждем еще 25 минут.

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