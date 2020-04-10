Приближается большой праздник Пасхи, когда каждая хозяйка начинает искать рецепты пасхи — главного украшения праздничного стола. Существует множество вариаций, однако наиболее проверенным является рецепт пасхи на молоке.
Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта: пасха на 1 литр молока и пасха на 0,5 литра молока.
Рецепт пасхи на 1 литр молока
Вам понадобится:
- Мука — 2 килограмма
- Молоко — 1 литр
- Яйца — 30 штук
- Сливочное масло — 700 грамм
- Свежие дрожжи — 100 грамм
- Сахар — 1 килограмм
- Соль — 1 чайная ложка
- Изюм — 1 стакан
- Молотая корица — 1 чайная ложка
- Молотый кардамон — пол чайной ложки
- Ванильный сахар — 10 грамм
- Тертый мускатный орех — 1 щепотка
Общее время приготовления пасхи на 1 литр молока — примерно 6 часов.
Процесс приготовления пасхи:
- Ставим 1 литр молока на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем.
- Растираем 100 грамм дрожжей с сахаром (1 столовая ложка), после того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто.
- Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа.
- Отделяем белки от желтков 30 яиц.
- К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.
- Добавляем 700 грамм сливочного масла и растираем до однородной массы.
- Солим, добавляем изюм (1 стакан), кардамон (половину чайной ложки), корицу (1 чайную ложку), ванильный сахар (10 грамм).
- Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару.
- Просеиваем муку и добавляем ее в тесто.
- Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
- Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло.
- Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом.
- Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210 градусов).
- После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.
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Пасха на 0,5 литра молока
Что понадобится:
- Мука — 1 килограмм
- Молоко — 500 миллилитров
- Прессованные дрожжи — 60 грамм
- Яйца — 6 штук
- Сливочное масло — 180 грамм
- Сахар — 250 грамм
- Изюм — 250 грамм
- Ванильный сахар — 1 чайная ложка
Общее время приготовления пасхи на пол-литра молока — 4 часа.
- Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки.
- Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут.
- Отделяем белки от желтков 6 яиц.
- Белки солим и взбиваем в крутую пену.
- Желтки растираем с 1 чайной ложкой ванильного сахара.
- Добавляем в тесто желтки и 180 грамм мягкого сливочного масла.
- Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки.
- Просеиваем муку.
- Добавляем в тесто 2 стакана муки.
- Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место.
- Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут.
- Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100 градусов. После добавляем температуру в духовке до 180 градусов и ждем еще 25 минут.
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