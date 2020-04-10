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Факты / Lifestyle

Рецепт пасхи на 1 литр и пол-литра молока

Приближается большой праздник Пасхи, когда каждая хозяйка начинает искать рецепты пасхи — главного украшения праздничного стола. Существует множество вариаций, однако наиболее проверенным является рецепт пасхи на молоке.

Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта: пасха на 1 литр молока и пасха на 0,5 литра молока.

Рецепт пасхи на 1 литр молока

Вам понадобится:

  • Мука — 2 килограмма
  • Молоко — 1 литр
  • Яйца — 30 штук
  • Сливочное масло — 700 грамм
  • Свежие дрожжи — 100 грамм
  • Сахар — 1 килограмм
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Изюм — 1 стакан
  • Молотая корица — 1 чайная ложка
  • Молотый кардамон — пол чайной ложки
  • Ванильный сахар — 10 грамм
  • Тертый мускатный орех — 1 щепотка

Общее время приготовления пасхи на 1 литр молока — примерно 6 часов.

Процесс приготовления пасхи:

  1. Ставим 1 литр молока на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем.
  2. Растираем 100 грамм дрожжей с сахаром (1 столовая ложка), после того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто.
  3. Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа.
  4. Отделяем белки от желтков 30 яиц.
  5. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.
  6. Добавляем 700 грамм сливочного масла и растираем до однородной массы.
  7. Солим, добавляем изюм (1 стакан), кардамон (половину чайной ложки), корицу (1 чайную ложку), ванильный сахар (10 грамм).
  8. Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару.
  9. Просеиваем муку и добавляем ее в тесто.
  10. Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
  11. Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло.
  12. Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом.
  13. Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210 градусов).
  14. После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.

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Пасха на 0,5 литра молока

Что понадобится:

  • Мука — 1 килограмм
  • Молоко — 500 миллилитров
  • Прессованные дрожжи — 60 грамм
  • Яйца — 6 штук
  • Сливочное масло — 180 грамм
  • Сахар — 250 грамм
  • Изюм — 250 грамм
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Общее время приготовления пасхи на пол-литра молока — 4 часа.

  1. Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки.
  2. Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут.
  3. Отделяем белки от желтков 6 яиц.
  4. Белки солим и взбиваем в крутую пену.
  5. Желтки растираем с 1 чайной ложкой ванильного сахара.
  6. Добавляем в тесто желтки и 180 грамм мягкого сливочного масла.
  7. Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки.
  8. Просеиваем муку.
  9. Добавляем в тесто 2 стакана муки.
  10. Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место.
  11. Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут.
  12. Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100 градусов. После добавляем температуру в духовке до 180 градусов и ждем еще 25 минут.

Напомним, недавно Факты ICTV рассказывали, как можно освятить пасху во время карантина.

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