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Факты / Lifestyle

Сколько стоит пасхальная корзина в 2020 году

В 2020 году стоимость пасхальной корзины составит около 620 грн. В этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, творог, твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 грн дороже.

В частности, цена паски домашней выпечки составит около 96 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая выпечка будет стоить дороже.

Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 118 грн (190-250 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 110 грн из расчета 195-230 грн за 1 кг.

Сало (0,5 кг) обойдется в 48 грн из расчета 80-125 грн за 1 кг.

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Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) — 75 грн (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 85 грн (160-210 грн за 1 кг). Творог (0,5 кг) обойдется примерно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) — 20 грн (19-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) — 12 грн.

За бутылку церковного вина Кагор, в среднем, придется заплатить 120 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино) ее стоимость возрастет до 801 грн.

Ведь цена яблок составляет 12-20 грн, томатов тепличных — 47-55 грн, огурцов — 56-63 грн.

К слову, из-за карантина в Украине верующих призывают оставаться дома и не идти в церковь на Пасху. Поэтому Факты ICTV подготовили советы, как освятить кулич во время карантина.

Источник: Институт аграрной экономики

Фото: Dreamstime

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