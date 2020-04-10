Астропрогноз по коронавирусу в Украине и мире

Подробный астрологический прогноз по пандемии коронавируса в Украине и мире составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

В Солнечной системе к газовым гигантам относят Юпитер и Сатурн. С 3 декабря Юпитер перешел в знак Козерога, постепенно приближаясь к Плутону и Сатурну, которые в этот знак перешли ранее.

Юпитер – это вопросы зарубежья, в Козероге (до 19 декабря 2020) – в статусе падения и, как мы видим, другие страны для многих оказались закрытыми. Энергия Юпитера поспособствовала тому, что люди вернулись домой, к семейным ценностям, занялись саморазвитием в домашних условиях.

2020 год наступил в период между двумя затмениями (26 декабря 2019 – 10 января 2020) и стал переломным для каждого из нас. Это год глобальных перемен и полного переосмысления жизни.

В 2020 году – 6 затмений: 4 лунных (10.01, 05.06, 05.07, 30.11 и 2 солнечных (21.06, 14.12). Такое количество затмений бывает не так часто, предыдущий раз 6 затмений было в 2011 году.

Можно сходу назвать несколько событий 2011 года: убийство террориста № 1 — Усамы бен Ладена, финансовый криз в Европе, кубинский лидер Фидель Кастро официально ушел из власти, от сердечного приступа умер руководитель Северной Кореи – Ким Чен Ир. Кроме того, специалисты ООН определили 31 октября 2011 как день, в который население Земли превысило 7 млрд человек.

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12 января 2020 произошло соединение Сатурна с Плутоном в Козероге, а такое бывает раз в 30 лет и приносит разного рода глобальные трансформации.

Астропрогноз по коронавирусу в Китае

Китай та страна, которая готова идти на жертвы и принимать ограничения ради достижения цели, также она показывает невероятную работоспособность.

Плутон имеет отношение к стихийным бедствиям и разрушениям, ядерной энергии, трансформациям, неконтролируемым массовым событиям. Сюда относят вопросы жизни и смерти, в том числе, распространение опасных вирусов, эпидемии, войны. Соединение Сатурна и Плутона в Козероге 12 января 2020 дало вспышку коронавируса в Китае. Страна смогла произвести перепись населения, выявили всех нелегалов и многих депортировали из страны. Китай показал всему миру, что способен посадить на полный карантин 1,5 млрд человек, построить специализированную больницу за неделю. Пока весь мир переживает кризис в связи с коронавирусом, Китай из него уже вышел и помогает финансово другим государствам, увеличивая свое глобальное влияние, скупая подешевевшие акции предприятий.

Астропрогноз по коронавирусу в США

Все происходящее сейчас, в том числе в США, после завершения, приведет к обновлению мирового порядка и международной финансовой системы.

С 22 марта Сатурн перешел в знак Водолея, но еще вернется в знак Козерога 2 июля и будет здесь до 17 декабря 2020. А это значит, что возможны новые вспышки Covid-19, а также торговая война Китая и США, как это было в 2018 году. Поэтому, тот экономический кризис, о котором все говорят, вполне может произойти осенью 2020. Ни один мировой аналитический центр не способен быстро оценить масштаб трансформаций, который переживут все страны в 2020 году.

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Однако можно говорить о том, что соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея 20 декабря 2020, принесет социальные обновления, изменения в политической сфере, откроет перед всеми новые горизонты возможностей.

Астропрогноз по коронавирусу в Италии

Италия сильно пострадала от коронавируса. Страна находится под управлением Юпитера, который в 2020 году движется по Козерогу и здесь у этой планеты слабый статус — падение. Сыграл свою печальную роль и тот факт, что средний возраст жителей Италии – 60-63 года.

Увеличение количества заболевших приходится на 5 апреля 2020 и будет еще два соединения — 30 июня ретроградный Юпитер (ретро – повторы) соединяется с ретроградным Плутоном в Козероге. И последнее соединение 12 ноября — Юпитер соединяется с Плутоном в Козероге уже в фазе директного движения. Поэтому, обострения в Италии еще будут, хотя это может проявиться в возникновении финансового и экономического кризиса, как следствие коронавируса.

Некоторое улучшение ситуации в стране произойдет с 25 апреля до второй половины июня. Произойдет изменение ситуации с коронавирусом уже в начале мая 2020, в Италии наступит значительное улучшение.

В 2022 году Юпитер войдет в знак Рыб, где эта планета является соуправителем, а значит – сильный статус. А это значит, что страна снова начнет радушно принимать путешественников и позволит им на время окунуться в эстетику Dolce vita.

Коронавирус уже не будет блокировать мировые экономические, политические процессы, возможно будет найдена вакцина, либо выработается коллективный иммунитет — ситуация с Covid-19 уйдет на второй план.

Астропрогноз по коронавирусу в Украине

Украина находится под управлением Тельца. Кроме того, управляет нашей страной Венера, которая с 13 мая по 26 июня будет в фазе ретроградного движения в знаке Близнецов.

Возможно, именно в Украине проведут углубленные исследования и разработают вакцину или найдут другие способы, помочь не только нашей стране, но и всему миру.

Уран движется по знаку Тельца, отвечает за новые разработки и современные технологии, поэтому наши ученые обладают потенциалом для того, чтобы внести значительный вклад в борьбу с пандемией.

В нашей стране не произойдет подобное тому, что было в Китае, происходит в США и Италии – мы слишком далеко как географически, так и астрологически. У нас другая проблема – Уран движется по знаку Тельца и способствует хаосу в стране в политической сфере, и закон о земельной реформе это показал со всех сторон. Хорошо бы эту энергию направить в мирное русло – разработать программу по финансированию разработок в борьбе с Covid-19 и совершить революцию в науке. Вполне вероятно, что так и будет, а май и июнь для нас окажутся достаточно благоприятными месяцами.

Во второй половине апреля карантинные меры в Украине начнут ослабляться, производство возобновит свою работу, а с 25 апреля, когда Плутон перейдет в фазу ретроградного движения и начнется расхождение с Юпитером, Украина преодолеет эту ситуацию.

Однако в октябре – ноябре 2020, когда в Козероге снова сблизятся друг с другом Юпитер, Сатурн и Плутон, возможна повторная вспышка коронавирусной инфекции и последующий за этим финансовый и экономический кризис.

Ранее Факты ICTV писали, как карантин из-за коронавируса повлиял на финансовое положение украинцев. Некоторые из них живут за счет сбережений, некоторые перебрались жить за город. Однако, согласно статистике, более 80% процентов украинцев не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты.