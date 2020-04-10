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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 10 апреля

10 апреля отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер.

Также 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.

Исповедник Иларион называется Новым в отличие от Илариона Далматского, также исповедника, пострадавшего при императоре Византийском Льве V Армянине.

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Именины сегодня отмечают Макар, Николай, Василий и Михаил.

Приметы на 10 апреля:

  • Глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
  • Сороки сидят на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
  • Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Что нельзя делать 10 апреля:

  • Обижать другого человека.
  • Причинять зло и думать о плохом.
  • Ссориться.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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