10 апреля отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер.
Также 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.
Исповедник Иларион называется Новым в отличие от Илариона Далматского, также исповедника, пострадавшего при императоре Византийском Льве V Армянине.
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Именины сегодня отмечают Макар, Николай, Василий и Михаил.
Приметы на 10 апреля:
- Глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
- Сороки сидят на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
- Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
Что нельзя делать 10 апреля:
- Обижать другого человека.
- Причинять зло и думать о плохом.
- Ссориться.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.