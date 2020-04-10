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Какой сегодня, 10 апреля, лунный день

В пятницу, 10 апреля, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 17 лунный день.

Благоприятное время для новых знакомств и принятия важных решений. В этот день будет улучшенная мыслительная деятельность и возросшая способность к концентрации.

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Необходимо будет правильно отделять важное от второстепенного. Не стоит бояться рисков и негативных последствий недостаточно обдуманных решений. В этот день удача будет на вашей стороне.

Что можно делать 10 апреля: идти на риски.

Что категорически нельзя делать в 17 лунный день: выяснять отношения с коллегами.

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