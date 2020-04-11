Burning Man 2020 отменили - официально

В США из-за пандемии Covid-19 отменили ежегодный всемирно известное шоу Burning Man.
Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Арт-фестиваль музыки и искусства Burning Man 2020 должен был пройти с 30 августа по 7 сентября.
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— Да, мы разбиты. И знаем, что вы тоже. Здоровье и благополучие наших участников, сотрудников и жителей штата Невада — наши приоритеты, — говорится в заявлении.
Руководство обещает вернуть деньги за уже приобретенные билеты на фестиваль и попробовать провести его в онлайн-режиме.
Также поклонников Burning Man призвали присоединиться к сбору средств для проведения шоу онлайн.
Напомним, из-за пандемии ЕС принял решение об отмене Евровидения 2020.
Источник: Burning Man Journal