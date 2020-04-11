PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

В США из-за пандемии Covid-19 отменили ежегодный всемирно известное шоу Burning Man.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Арт-фестиваль музыки и искусства Burning Man 2020 должен был пройти с 30 августа по 7 сентября.

Burning Man 2020 отменили - официально

Читайте: Уимблдон отменили впервые с 1945 года

— Да, мы разбиты. И знаем, что вы тоже. Здоровье и благополучие наших участников, сотрудников и жителей штата Невада — наши приоритеты, — говорится в заявлении.

Руководство обещает вернуть деньги за уже приобретенные билеты на фестиваль и попробовать провести его в онлайн-режиме.

Также поклонников Burning Man призвали присоединиться к сбору средств для проведения шоу онлайн.

Напомним, из-за пандемии ЕС принял решение об отмене Евровидения 2020.

Источник: Burning Man Journal

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка