Подробный гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

19 апреля – Солнце входит в знак Тельца, который управляет ценностями, удовольствиями, деньгами.

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Обостряются материальные потребности, люди становятся восприимчивыми к красоте, при этом обостряются собственнические инстинкты, возникает желание приобретений и обладания. Развивается тенденция к устойчивости и постоянству.

Гороскоп для Овнов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность к реализации задуманных планов. Собственные трудности уже не вызывают мрачное настроение, жизнерадостнее на все реагируете. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться активностью и конструктивными действиями. Вы сможете энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать.

Гороскоп для Тельцов

В правильном решении жизненных задач помогают логика и отсутствие спешки. Особое внимание уделяется ценностям и ресурсам, в этот период гармонируют интеллект и воля. Успех ждет тех, кто занимает должность, связанную с материальной ответственностью, или имеет профессию, связанную с искусством. Благоприятная неделя для деловых переговоров, профессиональных начинаний, финансовых сделок и посредничества любого вида, а также для личных бесед и знакомств.

Гороскоп для Близнецов

Благодаря обостренному чутью многие текущие дела будут доведены до успешного завершения. Жизненные силы и энергия помогут ощутить физический потенциал и эффективность действий. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу. Хороший период для заключения сделок и договоров, планирования и реализации новых проектов и конструктивной реорганизации старых, возможно, в онлайн-формате.

Гороскоп для Раков

Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья характерны для этого периода. Вероятны трудности в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными, что повредит вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, излишнюю эмоциональность, и вы избежите множества неприятностей. Но в любом случае, для деловой активности, решения важных дел, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла, этот период совсем не подходит.

Гороскоп для Львов

В этот период вам трудно владеть собой, что приводит к импульсивным и резким реакциям. Склонность к переоценке своих сил и возможностей, ограничения очень сложно воспринимаются. Старайтесь не предъявлять завышенные требования к окружающим, иначе есть риск потерять их симпатию и уважение. Но в это время у вас есть все возможности для того, чтобы договориться, найти компромисс, провести конструктивные дискуссии, если вы будете осознавать важность чужого мнения.

Гороскоп для Дев

Стремление привлечь к себе внимание способствует повышенным требованиям к партнерам, что может принести вред личным и деловым взаимоотношениям. Появляется склонность к импульсивным действиям и ненужной растрате денег. Недостаток трудолюбия может привести к убыткам, хотя и несущественным. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Лучше не давать никаких обещаний на эту неделю и отложить выполнение планов.

Гороскоп для Весов

Неделя сопровождается нервозностью, рассеянностью и раздражительностью. Для интеллектуального труда и работы с документами данный период является достаточно сложным. Это же относится и к установлению контактов с близкими людьми. Неблагоприятные дни дают столкновения из-за идей и мнений, невнятное выражение своих интересов и взглядов. Но если вы сможете обуздать свою внезапную самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

Гороскоп для Скорпионов

Ваше импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста, могут значительно помешать в делах. Стремление к конкуренции возрастает, при этом присутствует стремление навязать свою волю, утвердить свое мнение и интересы. Из-за чего можете попасть в немилость начальства, а компаньоны по бизнесу просто не поймут вас. Конфликтность помешает вам при обсуждении проектов, заключении сделок и договоров. Чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь, необходимо проявить благоразумие и спокойствие.

Гороскоп для Стрельца

Творческая активность будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала в разработке новых идей, в правильном использовании таланта и полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Этот период благополучен для деловых переговоров. Вам удастся эффектно выразить идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала сотрудников.

Гороскоп для Козерогов

Ваше настроение может быть серьезным и настороженным, любые легкомысленные поступки могут вызывать раздражение. Хорошее время для самоорганизации и избавления от всего ненужного, для наведения порядка и дисциплины во всем, что вас окружает – в отношениях, делах, финансах. Подходящие дни для покупок – вы приобретете только то, что вам нужно, не соблазнившись на уговоры рекламы. Лучше избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях.

Гороскоп для Водолеев

Творческая активность и работоспособность падают. В деловой сфере возможны убытки из-за неправильной оценки ситуации и чрезмерной расточительности. Для реализации планов требуются сила воли, выносливость и упорство. Появляется бессознательная потребность в социальной активности. Это эмоциональный период, который может закончиться головными болями, срывами, нервными перенапряжениями. Возникают препятствия, конфликтные ситуации с представителями власти и начальством.

Гороскоп для Рыб

Присутствует ощущение беззаботности, возможно завязывание романтических знакомств, в том числе, по переписке. Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решения обыденных проблем, больше влечет новое, интересное, необычное. Возможны серьезные просчеты, которые отразятся на карьере и деловой активности. Полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться, так как ваша фантазия усиливается.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.