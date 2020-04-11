Погода в Украине на сегодня, 11 апреля 2020

11 апреля в Украине ожидается переменная облачность по всей территории страны и без осадков.

В западных областях прогнозируется от 11 до 18°С тепла днем, а ночью заморозки до -2°С.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем от 11 до 13°С тепла, а ночью – от 2 до 5°С.

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На Юге днем ожидается от 12 до 15°С тепла, а ночью – от 3 до 5°С.

На Востоке прогнозируют от 9 до 12°С тепла. Ночью похолодает от 3 до 5°С.

В Киеве ожидается 11-13°С днем и 2-4°С ночью.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.