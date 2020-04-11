PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 11 апреля (КАРТА)

11 апреля в Украине ожидается переменная облачность по всей территории страны и без осадков.

В западных областях прогнозируется от 11 до 18°С тепла днем, а ночью заморозки до -2°С.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем от 11 до 13°С тепла, а ночью – от 2 до 5°С.

Читайте: Вербное воскресенье — традиции и запреты

На Юге днем ожидается от 12 до 15°С тепла, а ночью – от 3 до 5°С.

На Востоке прогнозируют от 9 до 12°С тепла. Ночью похолодает от 3 до 5°С.

В Киеве ожидается 11-13°С днем и 2-4°С ночью.

Погода в Украине на сегодня, 11 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка