11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.
Также 11 апреля православные отмечают Лазареву субботу.
День назван в честь великого чуда, которое явил людям Господь во время своей земной жизни –воскресил праведного Лазаря. На тот момент Лазарь был мертв уже четыре дня, но по воле Христа воскрес и прожил еще 30 лет.
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Несмотря на Великий пост, в Лазареву субботу можно есть икру, добавлять в блюда растительное масло, выпить кагора.
Именины 11 апреля отмечают: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков, Эмма, Леонтий, Филипп.
Приметы на 11 апреля:
- Много березового сока – к дождливому лету;
- Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
- Много лебедей – к теплой весне;
- Сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.
Что нельзя делать 11 апреля:
- Напиваться и переедать;
- Устраивать шумные увеселения;
- Ругаться;
- Заниматься тяжелой работой.
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