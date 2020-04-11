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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 11 апреля

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло в 1945 году.

Также 11 апреля православные отмечают Лазареву субботу.

День назван в честь великого чуда, которое явил людям Господь во время своей земной жизни –воскресил праведного Лазаря. На тот момент Лазарь был мертв уже четыре дня, но по воле Христа воскрес и прожил еще 30 лет.

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Несмотря на Великий пост, в Лазареву субботу можно есть икру, добавлять в блюда растительное масло, выпить кагора.

Именины 11 апреля отмечают: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков, Эмма, Леонтий, Филипп.

Приметы на 11 апреля:

  • Много березового сока – к дождливому лету;
  • Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
  • Много лебедей – к теплой весне;
  • Сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.

Что нельзя делать 11 апреля:

  • Напиваться и переедать;
  • Устраивать шумные увеселения;
  • Ругаться;
  • Заниматься тяжелой работой.

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