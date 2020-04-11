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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 11 апреля, лунный день

В субботу, 11 апреля, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 18 лунный день.

Удачное время для любых начинаний. Хороший день для занятий спортом.

Однако в финансовой сфере это будет неблагоприятный день.

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В этот период лунного месяца уже различимы первые итоги, вложенных прежде усилий.

Составленные в субботу сметы предстоящих затрат чаще всего оказываются удачными.

Что можно делать 11 апреля: освобождаться от старых привычек.

Что категорически нельзя делать в 18 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

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