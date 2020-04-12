День космонавтики — лучшие поздравления

Ежегодно 12 апреля в Украине отмечают День работников ракетно-космической отрасли Украины. Также сегодня отмечается Международный день космонавтики.

Праздник был установлен, учитывая значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Днем космонавтики.

Поздравляем мы спецов,

Тех, кто к космосу готов.

Хоть и космос наш прекрасен,

Труд ваш сложен и опасен.

Оптимизма, сил, побед,

И здоровья на сто лет,

Выдержки и уваженья,

Спасибо вам за достиженья!

***

Подвластен космос вам и небо,

Отважней в мире нет ребят,

Ведь ваш характер очень крепок,

Для вас границ нет и преград!

Пусть светят вам удачи звезды,

Стремитесь, как ракеты, ввысь,

Чтоб все мечты легко и просто

Претворялись вечно в жизнь!

***

Пусть космос откроет вам двери

Особой и звездной судьбы.

Здоровье пусть будет огромным,

Да сбудутся ваши мечты!

Ракеты чтоб быстро взлетали,

А люди в них были мудрей.

Восходы чтоб дружно встречали —

Оттуда гораздо видней.

Космоса глубокого!

Рождения новых звезд!

Успешно и достойно нести вам этот пост!

***

Пусть путеводная звезда

Дорогу вашу освещает,

А в небе полная Луна

Удачу в жизни предвещает.

Пусть светит Солнце горячо,

Растопит лед и холод.

Пусть рядом верное плечо

Всегда придет на помощь.

Пусть все вселенные, галактики

Вам в жизни помогают.

С Днем авиации и космонавтики

От всего сердца поздравляем.

***

Всех, кто к космосу причастен,

Мы сегодня поздравляем,

Пусть космические дали

Изучают, покоряют,

Им желаем мы удачи

И полетов безопасных,

Космос тайн скрывает много,

В нем загадок много разных!

***

Пусть успех вас звездный ждет,

Прочь уходят все ненастья.

Неземных лишь вам высот,

Лишь заоблачного счастья!

Солнце пусть для вас сияет,

А восторг горит в глазах,

И любовь пусть окрыляет

Да возносит в небеса!

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***

Желаю двигаться вперед,

От счастья до небес взлетать!

Только успех пускай вас ждет,

Так что, не стоит унывать!

Как можно чаще улыбайтесь,

Здоровья вам и долгих лет!

Легко всех целей добивайтесь,

Желаю вам только побед!

К слову, первые туристы полетят в космос уже в конце 2021 года. Американская компания SpaceX отправит их туда с использованием корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9.