Несмотря на некоторые отличия празднования Пасхи у католиков и православных, суть ее для всех верующих остается неизменной – воскресение Иисуса Христа, победа жизни над смертью.

В этом празднике тесно переплелись христианские и языческие традиции. По легенде, когда Мария Магдалена узнала, что Иисус воскрес, она везде сообщала эту благую весть. Дошла она и к правителю Рима Тиберию. Но он не поверил ей, сказав, что как белое яйцо не может стать красным, так и мертвые не могут воскреснуть. В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину воскрес! Так крашенные яйца стали одним из символов Пасхи.

А шоколадные яйца пасхальный кролик приносит детям у католиков не просто так. По языческой легенде, злая богиня Эстер заколдовала курицу, которая несла шоколадные яйца, превратив ее в кролика.