Католическая Пасха - лучшие поздравления в открытках

12 апреля 2020 года католики всего мира празднуют светлое Воскресение Иисуса Христа.

Западные христиане отмечают Пасху целую неделю, в течение которой ходят в костелы, слушают богослужения и смотрят уличные представления на религиозные темы.

В само же пасхальное воскресенье католики ходят в гости, поздравляют друг друга песнями. Символ католической Пасхи — крашенные яйца. С ними связано немало традиций.

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В день светлого Воскресения Иисуса не забудьте поздравить своих знакомых и пожелать им всего самого наилучшего. Для этого сайт Факты ICTV подготовил лучшие открытки для поздравления с католической Пасхой.

Ранее Факты ICTV писали, что христиане восточного обряда (православные) празднуют Пасху 19 апреля. Этим праздником завершается Великий пост, который длится 48 дней. Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа, который умер, чтобы спасти человечество от больших бед.