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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 12 апреля (КАРТА)

Погода в Украине на 12 апреля ожидается солнечной на всей территории.

Так, на Западе предусматривают от +16 до +18 днем и от -1 до -3 ночью.

На севере страны синоптики прогнозируют до +14 градусов днем и до -3 ночью. На Востоке ожидается до +13.

В южных областях страны синоптики прогнозируют до +16 днем.

В Киеве днем температура будет колебаться от +14 до +16.

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Погода в Украине на сегодня, 12 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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