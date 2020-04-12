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Факты / Lifestyle

Поздравления с католической Пасхой в СМС

В 2020 году светлый праздник Пасхи у католиков приходится на 12 апреля. В этот день верующие приветствуют друг друга словами: Христос Воскресе! Воистину Воскрес!

Поздравить с Пасхой родных, друзей и просто коллег можно короткой СМС.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления со Светлым Христовым Воскресением.

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***

День великий, день спасенья!
Светлый праздник наступил!
День Святого Воскресения
Бога правды, Бога сил!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!
Нет тревог и сожалений,
И душе твоей легко!

***

Святое Воскресенье
пришло!
Как на душе спокойно
и светло!
Пусть будет жизнь
на радости щедра!
Полна тепла,
надежды и добра!

***

Тебя я с Пасхой поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей,
Ешьте яйца — кто быстрей!
​​Христос воскрес!

***

Сегодня просыпается земля,
И тайной одеваются поля,
Весна идет, она полна чудес!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Счастливой Пасхи от души желаю,
Христос воскрес — звонят колокола!
Пускай Господь вас от беды спасает
И наградит за добрые дела!

***

Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью вас благословляет!

***

Мы вам желаем в праздник Пасхи,
Чтоб были помыслы прекрасны,
Чтоб была легкой жизни доля,
И справедливой Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,
И вам подарят небеса,
Свое благословенье свыше,
Святую веру в чудеса!

***

Этот светлый день, воскресный,
На другие не похож,
Праздник радостный, чудесный
Он и весел, и хорош!

Мы от сердца вам желаем,
Чтоб в душе царил покой!
Больше радости и смеха,
И любви вам неземной!

Напомним, Вербное воскресенье в 2020 году христиане отмечают сегодня, 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.

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