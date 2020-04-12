В 2020 году светлый праздник Пасхи у католиков приходится на 12 апреля. В этот день верующие приветствуют друг друга словами: Христос Воскресе! Воистину Воскрес!

Поздравить с Пасхой родных, друзей и просто коллег можно короткой СМС.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления со Светлым Христовым Воскресением.

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***

День великий, день спасенья!

Светлый праздник наступил!

День Святого Воскресения

Бога правды, Бога сил!

Все заботы и сомненья

Отлетели далеко!

Нет тревог и сожалений,

И душе твоей легко!

***

Святое Воскресенье

пришло!

Как на душе спокойно

и светло!

Пусть будет жизнь

на радости щедра!

Полна тепла,

надежды и добра!

***

Тебя я с Пасхой поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей,

Ешьте яйца — кто быстрей!

​​Христос воскрес!

***

Сегодня просыпается земля,

И тайной одеваются поля,

Весна идет, она полна чудес!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Счастливой Пасхи от души желаю,

Христос воскрес — звонят колокола!

Пускай Господь вас от беды спасает

И наградит за добрые дела!

***

Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью вас благословляет!

***

Мы вам желаем в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Чтоб была легкой жизни доля,

И справедливой Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса,

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

***

Этот светлый день, воскресный,

На другие не похож,

Праздник радостный, чудесный

Он и весел, и хорош!

Мы от сердца вам желаем,

Чтоб в душе царил покой!

Больше радости и смеха,

И любви вам неземной!

Напомним, Вербное воскресенье в 2020 году христиане отмечают сегодня, 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.