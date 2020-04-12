Что видел Hubble в день вашего рождения: NASA открыло “воспоминания”

По случаю юбилея телескопа Hubble американское агентство NASA открыло на своем сайте раздел, где можно узнать, что видел телескоп в день вашего рождения.

За 30 лет работы телескопа он сделал более 1,4 млн наблюдений.

Читайте: Температура Мирового океана подтверждает постоянный нагрев Земли – ученые

Чтобы увидеть, что зафиксировал телескоп в день вашего рождения, нужно только ввести нужную дату.

Космический снимок можно скачать бесплатно. На сайте NASA можно больше прочитать об объекте, который сфотографировал телескоп.

Ранее Факты ICTV писали, что NASA опубликовало спутниковые фото Чернобыльского пожара.