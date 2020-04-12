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Факты / Lifestyle

Что видел Hubble в день вашего рождения: NASA открыло “воспоминания”

По случаю юбилея телескопа Hubble американское агентство NASA открыло на своем сайте раздел, где можно узнать, что видел телескоп в день вашего рождения.

За 30 лет работы телескопа он сделал более 1,4 млн наблюдений.

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Чтобы увидеть, что зафиксировал телескоп в день вашего рождения, нужно только ввести нужную дату.

Космический снимок можно скачать бесплатно. На сайте NASA можно больше прочитать об объекте, который сфотографировал телескоп.

Ранее Факты ICTV писали, что NASA опубликовало спутниковые фото Чернобыльского пожара.

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