В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме.

Люди этого дня убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.

Все ненужные вещи, накопившиеся с годами, нужно выбросить — так вы зазовете в свой дом хорошую положительную энергию.