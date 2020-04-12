12 апреля отмечается большой праздник – Вербное воскресенье. Этот праздник именуется также как Вход Господень в Иерусалим.
В этом году церкви будут проводить богослужения онлайн. На Вербное воскресенье существует много запретов, в том числе и запрет на тяжелый физический труд дома.
Вербное воскресение обычно проводят в широком кругу семьи, но в 2020 году из-за карантина лучше остаться дома и поздравить близких теплыми СМС-поздравлениями.
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С Вербным воскресеньем поздравляю.
В доме радости, тепла всегда желаю.
Пусть пройдут все огорчения, невзгоды,
Счастье рядом с вами пускай ходит.
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С Вербным воскресеньем!
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!
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Верба в дом — и беды прочь!
Счастье пусть, везение
Светлый праздник принесет.
С Вербным воскресеньем!
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С Вербным воскресеньем!
В этот день весенний
Теплоты, любви, уюта,
Счастья каждую минуту!
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Желаю радости, тепла,
Жизнь чтобы щедрою была.
Пусть в дом придет любовь, везенье,
И счастье. С Вербным воскресеньем!
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