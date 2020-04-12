12 апреля отмечается большой праздник – Вербное воскресенье. Этот праздник именуется также как Вход Господень в Иерусалим.

В этом году церкви будут проводить богослужения онлайн. На Вербное воскресенье существует много запретов, в том числе и запрет на тяжелый физический труд дома.

Вербное воскресение обычно проводят в широком кругу семьи, но в 2020 году из-за карантина лучше остаться дома и поздравить близких теплыми СМС-поздравлениями.

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С Вербным воскресеньем поздравляю.

В доме радости, тепла всегда желаю.

Пусть пройдут все огорчения, невзгоды,

Счастье рядом с вами пускай ходит.

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С Вербным воскресеньем!

Теплоты, спасенья.

Пусть Господь благословит

И от всех невзгод хранит!

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Верба в дом — и беды прочь!

Счастье пусть, везение

Светлый праздник принесет.

С Вербным воскресеньем!

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С Вербным воскресеньем!

В этот день весенний

Теплоты, любви, уюта,

Счастья каждую минуту!

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Желаю радости, тепла,

Жизнь чтобы щедрою была.

Пусть в дом придет любовь, везенье,

И счастье. С Вербным воскресеньем!

Ранее Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.