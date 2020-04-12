За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 12 апреля. Этот день считается большим праздником, поэтому есть ряд запретов на Вербное воскресенье.
Сайт Факты ICTV решил рассказать, что нельзя делать в Вербное воскресенье 2020.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье?
- В этот день нельзя тяжело работать.
- Женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.
- Существует примета, что в этот день нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь на себя неприятности.
- Нельзя в этот день проводить поминальный обед.
- Также нельзя отказывать в милостыне.
- В Вербное воскресенье не рекомендуется сажать в землю веточки прошлогодней вербы.
- Нельзя выбрасывать веточки вербы.
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Что запрещено в этот день?
- Ругаться и ссориться.
- Устраивать громкие веселья и пить спиртное.
- Придаваться плохим мыслям.
- Баловать себя яствами.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на апрель 2020 года.