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Факты / Lifestyle

Вербное воскресенье 2020: что нельзя делать

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 12 апреля. Этот день считается большим праздником, поэтому есть ряд запретов на Вербное воскресенье.

Сайт Факты ICTV решил рассказать, что нельзя делать в Вербное воскресенье 2020.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

  • В этот день нельзя тяжело работать.
  • Женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.
  • Существует примета, что в этот день нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь на себя неприятности.
  • Нельзя в этот день проводить поминальный обед.
  • Также нельзя отказывать в милостыне.
  • В Вербное воскресенье не рекомендуется сажать в землю веточки прошлогодней вербы.
  • Нельзя выбрасывать веточки вербы.

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Что запрещено в этот день?

  • Ругаться и ссориться.
  • Устраивать громкие веселья и пить спиртное.
  • Придаваться плохим мыслям.
  • Баловать себя яствами.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на апрель 2020 года.

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