Вербное воскресенье — поздравления в открытках

12 апреля 2020 года все православные христиане празднуют Вербное воскресенье.

Этот день традиционно празднуют за неделю до Пасхи.

Символом праздника в Украине стали ивовые веточки. Освященная верба считается надежным оберегом всей семьи.

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В этот светлый день не забудьте поздравить своих родных и друзей. Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Вербным воскресеньем 2020.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.