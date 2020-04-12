12 апреля 2020 года отмечается Вербное воскресенье. Символом этого большого православного праздника являются ветки вербы, которые прихожане разных церквей святят в храмах, а затем хранят дома на протяжении всего года.

Во время карантина и самоизоляции большинству верующих в Вербное воскресенье придется ограничиться домашней молитвой, онлайн-трансляцией праздничного богослужения, а веточки вербы, если есть, самостоятельно покропить святой водой, прочитав или пропев тропарь праздника:

— Освящаются вербы сии, благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

Напомним, Вербное воскресенье в 2020 году христиане будут отмечать 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции и запреты Вербного воскресенья.