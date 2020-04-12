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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 12 апреля

12 апреля, традиционно за неделю до Пасхи в Украине отмечают Вербное воскресенье, или за церковным названием — Вход Господень в Иерусалим.

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе.

Именины сегодня отмечают Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

Народные приметы на 12 апреля:

  • Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;
  • Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;
  • Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей;
  • Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождю;
  • Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

Что нельзя делать 12 апреля:

  • Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.
  • Накануне Страстной недели не рекомендуется ввязываться в ссоры и думать о плохом.
  • Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.
  • Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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