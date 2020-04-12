12 апреля, традиционно за неделю до Пасхи в Украине отмечают Вербное воскресенье, или за церковным названием — Вход Господень в Иерусалим.
После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе.
Именины сегодня отмечают Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.
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Народные приметы на 12 апреля:
- Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;
- Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;
- Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей;
- Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождю;
- Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.
Что нельзя делать 12 апреля:
- Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом;
- Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.
- Накануне Страстной недели не рекомендуется ввязываться в ссоры и думать о плохом.
- Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.
- Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.
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