12 апреля, традиционно за неделю до Пасхи в Украине отмечают Вербное воскресенье, или за церковным названием — Вход Господень в Иерусалим.

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе.

Именины сегодня отмечают Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.

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Народные приметы на 12 апреля:

Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов;

Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой;

Листья на берегу распустились раньше, чем на ольхе — летом будет мало дождей;

Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к быстрому дождю;

Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

Что нельзя делать 12 апреля:

Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом;

Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.

Накануне Страстной недели не рекомендуется ввязываться в ссоры и думать о плохом.

Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.

Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

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