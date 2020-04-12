В воскресенье, 12 апреля, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 19 лунный день.

Нейтральный день для принятия важних решений, однако лучше перенести на другой, более благоприятный день.

В этот день жизнеспособность человеческого организма снижается.

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Важно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Что можно делать 12 апреля: давать деньги в долг.

Что категорически нельзя делать в 19 лунный день: убирать в доме.

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