День ангела Анны: поздравления в СМС и картинках

13 апреля празднуют день ангела Анны. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает благодать, милость Божья.
По другим толкованиям оно может также означать хорошая, милая, симпатичная, добрая.
А еще это имя — одно из самых распространенных в Европе и одно из самых почитаемых в христианстве.
Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020
Поздравления с днем ангела Анны в картинках и СМС собрали Факты ICTV.
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
***
Пусть бережет тебя, Анюта,
Каждый день Святая Анна!
Желаю благ земных, уюта,
Живи счастливо постоянно!
***
Я в День Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя Святая
К счастью и любви вела.
Напомним, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.