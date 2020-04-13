День ангела Анны: поздравления в СМС и картинках

13 апреля празднуют день ангела Анны. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает благодать, милость Божья.

По другим толкованиям оно может также означать хорошая, милая, симпатичная, добрая.

А еще это имя — одно из самых распространенных в Европе и одно из самых почитаемых в христианстве.

Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020

Поздравления с днем ангела Анны в картинках и СМС собрали Факты ICTV.

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

***

Я в День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.