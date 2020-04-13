Подробный гороскоп на март составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Соединение Юпитера и Плутона в Козероге 5 апреля, дает начало нового цикла в глобальных масштабах. Крупные события в бизнесе или политике коснутся каждого человека. Для тех, кто злоупотреблял властью, апрель – сложный период, приходит время отвечать за свои поступки.

Если же вы живете честно, занимаетесь благотворительностью, соблюдаете традиции, то вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете значительно улучшить качество жизни.

Переход Венеры из Тельца в знак Близнецов произойдет вечером 3 апреля. Люди быстро знакомятся, интерес к человеку возникает в процессе разговора. Особенно легко завязываются связи в дороге. Венера в Близнецах настраивает на легкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам.

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11 апреля Меркурий входит в огненный, кардинальный знак Овна, поэтому резко активизируется общение. Люди без особых раздумий вступают в контакт, могут вмешиваться в чужой разговор.

С 19 апреля Солнце входит в знак Тельца — особое внимание уделяется финансовой сфере, ценностям и ресурсам. Люди становятся более упорными, настойчивыми, выдержанными, выносливыми, терпеливыми, целеустремлёнными.

Гороскоп для Овнов

Способны к физическому труду, напряжению сил, выносливости, находчивости и смелости в опасных и трудных ситуациях. Обстоятельства этого месяца заставят изменить образ мышления или действия. Работе нередко мешают импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры.

Из-за вашей прямолинейности нередко вспыхивают споры, ссоры и перебранки. Обстоятельства этого месяца вызывают напряжение или раздражение, из-за чего можно совершить поступок, которого в любой другой ситуации, постарались бы избежать.

Гороскоп для Тельцов

Сложно держать под контролем свои эмоциональные состояния, что приводит к импульсивным, резким, агрессивным реакциям. Склонны переоценивать свои силы, предъявлять к людям, окружающим вас, слишком завышенные требования. Из-за рискованных решений с отрицательным результатом, можно дойти до потери симпатии и доверия окружающих. Желание в обязательном порядке улучшить свое положение, приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут стать финансовые проблемы.

Гороскоп для Близнецов

Важно проявлять внимание к информации, новостям и новым идеями. Благодаря чему будет предоставлена возможность, которая приведет к улучшению материального положения, обретению психологического комфорта и улучшению физической формы, повышению эффективности работы и домашних дел. Такие возможности не возникнут сами по себе, поэтому вам придется заняться поиском информации или методов, которые помогут вам достичь хороших результатов. Месяц удачен для гармонизации личных и семейных взаимоотношений.

Гороскоп для Раков

Почувствуете себя намного лучше и свободнее, по сравнению с прошлым периодом. Если вы много работали, то в ближайшее время можете добиться достойных результатов. Препятствия могут возникнуть из-за повышенной эмоциональности, наряду с внешней подавленностью, что может сыграть плохую роль в отношениях с деловыми партнерами. Неблагоприятный период для решения проблем семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Не исключены ссоры и скандалы, расставания, разочарования. Избегайте чрезмерных удовольствий и увлечения любовными делами.

Гороскоп для Львов

Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, повышается активность в профессиональных и политических делах. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения бизнесом, распределения прибыли и дела с налогами, принесут вам дополнительные трудности. Возможны травмы на производстве из-за несогласованности в действиях или в быту из-за собственной опрометчивости и необдуманности поступков.

Гороскоп для Дев

Исчезает напряжение и страхи, чувствуется свобода, перспектива выхода из сложившихся сложных ситуаций. Появляется вдохновение, проницательность, умение заинтриговать собеседника. Благоприятный месяц для любовных отношений, объяснений, предложений, а также для творческой деятельности. Предоставляется замечательная возможность преуспеть в финансовых делах, если вы стремитесь установить надежные, длительные взаимоотношения. Романтические увлечения и дружба основаны на взаимном согласии и ответственности, наряду с любовью и привязанностью.

Гороскоп для Весов

Ощущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому он чувствуете симпатию и влечение к окружающему миру. Это период душевности, идеальное время для дружеского общения, благодаря чему вы находите в жизни самые лучшие стороны. Хорошее время для социальной активности и для соединения, заключения союзов. Подходящий период для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Гороскоп для Скорпионов

Всеобщая напряженная атмосфера способна пробудить ваши лучшие качества, вы учитесь действовать наиболее эффективно, используя все свои ресурсы, обнаруживая в себе таланты, освобождаясь от иллюзий. Крупные события в бизнесе или политике коснутся вашей работы и будут подталкивать вас к необходимости перемен. Хоро­ший месяц для принятия бесповоротных решений и реализации трудных дел, вопросов, которые откла­дывались на неопределённый срок. Удаётся планирование, появляются долгосрочные проекты и деловые взаимоотношения.

Гороскоп для Стрельцов

В течение месяца формируются обстоятельства, при которых необходимо сбавить обороты, притормозить и за­няться неотложными делами. Приходится проявлять сдержанность и экономить свои ресурсы. Требуется самостоятельность, зрелость, ответственность во всем. Можно заложить фундамента будущих проектов и закрепиться на достигнутом. Это месяц разумного практицизма и прекрасных идей. Благоприятное время для переписки, телефонных переговоров, решения юридических, правовых, финансовых вопросов, получения консультаций.

Гороскоп для Козерогов

Окружающие вас люди, коллеги, начальство, отмечает вашу способность к более организованным действиям. Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает. Вы отчетливо понимаете, какая деятельность окажется полезной, а от какой стоит отказаться, чтобы использовать свои ресурсы и время наиболее эффективно. Хороший месяц для рекламы, презентаций, общественных мероприятий, начала изучения иностранных языков, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода.

Гороскоп для Водолеев

Усиливается беспокойство, вы не в состоянии смириться с отказами и ограничениями. То, что было источником удовлетворения, пере­стает играть прежнюю роль. Сферы, в которых вы приобрели максимальную силу и влияние, могут подвергнуться сомнению и пострадать от посторонних влияний. Появляется непреодолимое желание двинуться в совершенно ином направлении. Обстоятельства этого периода способствуют пробуждению ва­шего самосознания и благоприятны для развития навыков и талантов, а также поиска новых способов их выражения.

Гороскоп для Рыб

Усиливаются амбиции, может возникнуть шанс улучшить свой социальный статус, материальное положение. От вас требуется качественный скачок в сознании, духовном развитии, поскольку появляются возможности для профессионального роста. Чтобы проникнуть в суть вещей, необходимы сила воли, выносливость и упорство. Уделяйте больше внимания деталям. Особо осторожными следует быть при решении вопросов налогообложения, страхования, распределения прибыли и размещения совместного капитала.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.