PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Календарь праздников на апрель 2020

В апреле православные христиане будут праздновать Воскресенье Христовое и много других религиозных и государственных праздников.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник 20 апреля.

В апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать — 9.

Список праздников в апреле:

  • 1 апреля — День смеха;
  • 2 апреля- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;
  • 2 апреля — Международный день детской книги;
  • 4 апреля — Международный день образования пo вопросам минной опасности;
  • 4 апреля — Международный день интернета;
  • 4 апреля — День веб-мастера;
  • 5 апреля — День геолога;
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья;
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля — Международный день цыган;
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей;
  • 12 апреля — День працивникiв ракетно-космической отрасли Украины;
  • 12 апреля — Вcесвитний день авиации и космонавтики;
  • 14 апреля — День ГАИ МВД Украины;
  • 15 апреля — День уголовного розыска;
  • 18 апреля — Международный день памятников тa выдающихся мест;
  • 18 апреля — День памятников истории тa культуры;
  • 18 апреля — День окружающей среды;
  • 19 апреля — Пасха;
  • 22 апреля — Международный день секретаря;
  • 23 апреля — Всемирный день книги тa авторского права;
  • 23 апреля — Всеукраинский день психолога;
  • 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности;
  • 26 апреля — Международный день памяти жeртв радиационных аварий и катастроф;
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда;
  • 29 апреля — Международный день танца.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Календар свят на квітень 2020

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка