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Календарь церковных праздников на апрель 2020

Календарь церковных праздников на апрель довольно большой, однако главным праздником считают Пасху, что приходится на 19 апреля.

Также на апрель в православии приходится Благовещения Пресвятой Богородицы.

Список церковных праздников на апрель:

  • 1 апреля — мученика Хрисанфа;
  • 2 апреля — преподобных Иоанна;
  • 3 апреля — преподобного Серафима Вырицкого;
  • 4 апреля — священномученика Василия Анкирского;
  • 5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского;
  • 6 апреля — предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля — Собор Архангела Гавриила;
  • 9 апреля — мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской);
  • 10 апреля — преподобного Илариона Нового;
  • 11 апреля — священномучеников Марка и Кирилла;
  • 12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
  • 13 апреля — святителя Иннокентия (Вениаминова)
  • 14 апреля — мученика Авраамия Болгарского;
  • 15 апреля — преподобного Тита чудотворца;

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

  • 16 апреля — Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
  • 17 апреля — Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа
  • 18 апреля — Великая суббота перед Пасхой;
  • 19 апреля — Светлое Христово Воскресение или Пасха;
  • 20 апреля — начало Светлой седмицы;
  • 21 апреля — Иверской иконы Божией Матери;
  • 22 апреля — мученика Евпсихия Кесарийского;
  • 24 апреля — иконы Божией Матери Живоносный Источник;
  • 25 апреля — преподобного Василия исповедника;
  • 26 апреля — священномученика Артемона Лаодикийской;
  • 27 апреля — святого Мартина Первого;
  • 28 апреля — поминовение усопших;
  • 29 апреля — Мучениц Агапии, Ирины и Хионии;
  • 30 апреля — преподобного Акакия.

Факты ICTV также составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.

Фото: Pixabay

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