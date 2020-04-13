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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 13 апреля (КАРТА)

В Украине 13 апреля ожидается теплая, но местами дождливая погода.

В западных областях ожидается +19-22° днем, ночью от +3° до +6°. Синоптики прогнозируют осадки.

В северных регионах воздух прогреется до +19° днем, ночью столбики термометров опустятся до -3°.

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В центральных областях температура днем ​​составит +18-20°, ночью от +3-5°.

Тепло будет в восточных и южных регионах. Синоптики прогнозируют от +16° до +20° днем. Ночью ожидается от -1° до +6°.

Погода в Украине на сегодня, 13 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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