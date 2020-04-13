Погода на неделю в Украине - с 14 по 17 апреля 2020

Во вторник, 14 апреля, в Украину придет похолодание.
В западных, северных, центральных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться на уровне +3-7° тепла, днем +6-14°.
В южных и восточных регионах будет несколько теплее — +5-7° ночью и +5-17° днем.
В Киеве также ожидаются осадки — мокрый снег с дождем, температура днем и ночью +4-6°.
В среду, 15 апреля, в западных регионах ночью ожидаются заморозки до -3°
В центральных регионах и на востоке днем +8-10°, на юге — до +13°.
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На четверг, 16 апреля, синоптики также прогнозируют потепление.
На западе и юге +15°, на севере и в центре +10-12°. На востоке — от + 9° до +11°, ожидаются осадки.
В Киеве солнце, ночью +1-3°, днем 10-12° выше нуля.
В пятницу, 17 апреля, будет сохраняться теплая погода.
На юге +15-17°, на востоке — до +13°. В западных и северных областях ожидается от +14° до +19°.
В столице прогнозируют ночью +3-5°, днем +14-16°.
К слову, с 13 апреля в Украине началась Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.
О традициях и запретах в Страстную неделю раньше писали Факты ICTV.