Погода на неделю в Украине - с 14 по 17 апреля 2020

Во вторник, 14 апреля, в Украину придет похолодание.

В западных, северных, центральных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться на уровне +3-7° тепла, днем ​​+6-14°.

В южных и восточных регионах будет несколько теплее — +5-7° ночью и +5-17° днем.

В Киеве также ожидаются осадки — мокрый снег с дождем, температура днем ​​и ночью +4-6°.

В среду, 15 апреля, в западных регионах ночью ожидаются заморозки до -3°

В центральных регионах и на востоке днем ​​+8-10°, на юге — до +13°.

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На четверг, 16 апреля, синоптики также прогнозируют потепление.

На западе и юге +15°, на севере и в центре +10-12°. На востоке — от + 9° до +11°, ожидаются осадки.

В Киеве солнце, ночью +1-3°, днем ​​10-12° выше нуля.

В пятницу, 17 апреля, будет сохраняться теплая погода.

На юге +15-17°, на востоке — до +13°. В западных и северных областях ожидается от +14° до +19°.

В столице прогнозируют ночью +3-5°, днем ​​+14-16°.

К слову, с 13 апреля в Украине началась Страстная неделя — последняя неделя перед Пасхой.

О традициях и запретах в Страстную неделю раньше писали Факты ICTV.