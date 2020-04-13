Что нельзя есть в Страстную неделю?
В Страстную неделю строго запрещены продукты, содержащие мясо, рыбу, птицу, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соленья, пряности и алкоголь.
Когда заканчивается Страстная неделя?
Страстная неделя начинается в понедельник перед Пасхой — в этом году это приходится на 13 апреля. Великий пост заканчивается в воскресенье после Пасхальной Литургии в храме — 19 апреля 2020 года.
Что можно есть в Светлый понедельник?
В этот день можно есть фрукты и овощи в сыром виде, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется употреблять пищу только один раз в день — вечером.
Что можно есть в Чистый вторник?
Во второй день Страстной недели можно есть сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.
Что есть в Страстную среду?
В третий день Страстной недели следует употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи. Жирные продукты лучше исключить из рациона в этот день, даже масло.
Чистый четверг — что можно есть в этот день?
Четверг — это особый день Страстной недели. Хозяйки в это время готовят паски для освящения, а в рацион питания разрешено употреблять хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи.
Что можно есть в Страстную пятницу?
В Страстную пятницу следует вообще воздержаться от приема пищи. Однако учтите свой возраст, физическое и эмоциональное состояние, прежде чем отказываться от еды.
Великая суббота — что можно есть на шестой день Страстной недели?
В Великую субботу перед Пасхой можно есть фрукты и овощи в сыром виде, а также мед, орехи и хлеб.
Что можно есть на Пасху?
В Пасхальное воскресенье снимаются все ограничения в питании. Однако стоит умеренно употреблять жирную и калорийную пищу, чтобы не навредить организму в первый день окончания поста.